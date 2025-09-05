Non solo Hojlund, Moretto: "Al Napoli erano stati proposti due centravanti"

A qualche giorno dalla fine del calciomercato iniziano ad emergere i primi retroscena sulle trattative sfumate. Il noto giornalista esperto i mercato internazionale Matteo Moretto, attraverso una live su YouTube, ha raccontato alcune scelte di mercato che avrebbe potuto fare il Milan e che invece, per un motivo o un altro, sono poi tramontate.

In attacco due giocatori che avrebbero potuto vestire la maglia rossonera sono l'ex Genk Tolu Arokodare e l'ex Monaco Embolo. Entrambi sono stati proposti alla dirigenza del club di Via Aldo Moro ed entrambi hanno preso più tempo possibile per capire se potesse effettivamente arrivare una chiamata da Milano, prima di accasarsi nei nuovi rispettivi club: Arokodare al Wolverhampton ed Embolo al Rennes. Arokodare che per altro sarebbe potuto essere un nome buono anche per il Napoli nel caso in cui non fosse arrivato Hojlund.