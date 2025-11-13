Non solo Mainoo e Atta, spuntano due nomi nuovi per gennaio: Schira svela i nomi

Frank Zambo Anguissa ha subito un grave infortunio muscolare durante il ritiro con la nazionale del Camerun: gli esami effettuati oggi hanno evidenziato una lesione di alto grado che lo costringerà a diversi mesi di stop. Di fronte a questa emergenza a centrocampo, il Napoli si sta già muovendo in vista del mercato di gennaio, intenzionato a rinforzare la mediana.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, oltre ai già noti Kobbie Mainoo del Manchester United e Arthur Atta dell’Udinese, sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna ci sarebbero anche Djaoui Cissé dello Stade Rennais, Johan Manzambi del Friburgo e Morten Frendrup del Genoa.