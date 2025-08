Non solo Simeone: in arrivo altri 20mln dai prossimi partenti

Giovanni Simeone saluta. L’attaccante argentino, protagonista dei due scudetti conquistati negli ultimi tre anni, si è congedato oggi nel ritiro di Castel Di Sangro dal Napoli e dai suoi tifosi: lo aspetta il Torino di Urbano Cairo, che ha chiuso con gli azzurri un affare potenzialmente da circa 8 milioni di euro complessivi. Il Cholito non è l’unico giocatore destinato a lasciare, nell’immediato, la squadra di Antonio Conte.

Tra i giocatori campioni d’Italia, è in bilico la posizione di Pasquale Mazzocchi. L’accelerata su Juanlu Sanchez apre ulteriormente alla cessione del classe ’95, raggiunto dall’interesse del Sassuolo. La richiesta azzurra si attesta sui 3/4 milioni di euro. Sulle fasce, è destinato a salutare anche Alessandro Zanoli: il Bologna ha offerto 5 milioni di euro, leggermente meno di quanto non chieda il Napoli, ma comunque abbastanza per superare la concorrenza.

A centrocampo, c’è Luis Hasa, chiuso dall’arrivo di un ulteriore innesto - Miretti e Musah i nomi più caldi - nel reparto: in questo caso è probabile una cessione in prestito. Completa il quadro Walid Cheddira, conteso da Hellas Verona e PAOK Salonicco: i greci sono arrivati fino a 3 milioni di euro, l’impressione è che il giocatore possa preferire la permanenza nel campionato italiano. Lo scrive Tmw.