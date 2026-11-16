Novità su Lucca, spunta il Bologna: la possibile formula dell'affare
Il Bologna avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Lucca in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. L'attaccante del Napoli, che sta vivendo una stagione complicata in azzurro, potrebbe cambiare squadra già a gennaio per trovare maggiore continuità. Intanto, si registrano interessamenti anche per David Neres, finito nel mirino di due società brasiliane.
Lucca-Bologna, Schira svela l'interesse. Due club su Neres
A fare il punto sulle possibili operazioni in uscita del Napoli è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che attraverso il proprio profilo X ha riferito dell'interesse del Bologna per il centravanti azzurro, oltre a quello di due società brasiliane per Neres.
"Il Bologna ha chiesto informazioni per l'attaccante del Napoli, Lorenzo Lucca, per un possibile prestito. Potrebbe essere un possibile sostituto di Dovbyk. Due club brasiliani hanno chiesto informazioni sull'ala del Napoli David Neres per un possibile affare di trasferimento nella finestra di mercato invernale".
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