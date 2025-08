Nunez-Al Hilal, spunta cifra dell'ingaggio choc: affare proibitivo per tutti in Europa

Darwin Nunez è pronto a lasciare il Liverpool e l'Europa per una nuova avventura in Arabia Saudita. L’attaccante uruguaiano, arrivato in Inghilterra nel 2022 per circa 75 milioni di euro dal Benfica, è vicinissimo all’Al Hilal, club di Riad allenato da Simone Inzaghi. Secondo quanto raccolto da Tmw, l'ex Benfica ha accettato l'offerta di 20 milioni a stagione, mentre l'offerta presentata ai Reds si aggira intorno ai 60 milioni di euro, bonus facili inclusi. La trattativa è ormai in fase molto avanzata.

La cifra offerta al classe ’99 è stata valutata con grande attenzione, insieme al progetto tecnico proposto da Inzaghi. Il tecnico italiano considera l’uruguaiano il centravanti perfetto per guidare il suo reparto offensivo e ha spinto personalmente per chiudere l’affare. Le cifre elevatissime confermano il motivo per cui alla fine il club azzurro ha deciso di virare con decisione su Lucca per l'attacco.