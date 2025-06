Nunez ha detto sì al Napoli, si tratta col Liverpool: trattativa entra nel vivo

Il Napoli vuole regalarsi Darwin Nunez. È il sogno per l’attacco, il primo obiettivo per rinforzare la fase offensiva allegando a Lukaku un altro centravanti di spessore, di livello internazionale, con il chiaro intento di alzare l’asticella in vista del ritorno nell’Europa dei grandi. L’affare sta entrando nel vivo. Negli ultimi giorni sono andati avanti i contatti con l'entourage del giocatore.

Nunez, 26 anni oggi, ha dato l'ok al trasferimento. Non solo: anche il Liverpool apre alla cessione. Il resto sarà una serie di incastri e ostacoli economici che andranno superati, angoli da smussare per accorciare le richieste e avvicinarsi al traguardo. L'attaccante è nel pieno della propria crescita, sa di avere ancora tanto da dare. Costa 50 milioni, scrive il Corriere dello Sport. Tanti, troppi, per il Napoli. Si tratta.