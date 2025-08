Obaretin all'Empoli, è fatta: le cifre per l'obbligo di riscatto in caso di promozione

vedi letture

La lunghissima trattativa con l’Empoli per Nosa Obaretin sembra essersi conclusa positivamente. Dopo alcune settimane di apparente stallo, la trattativa adesso è ai dettagli finali, rivelano i colleghi di Pianetaempoli.it, raccontando che il difensore italo-nigeriano è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. L'accordo tra le parti è stato raggiunto: rimanevano solo alcune questioni secondarie da sistemare.

Il retroscena è legato al Palermo che ha tentato un’azione decisa per provare a convincere il giocatore, ma Obaretin non ha mai avuto dubbi sull'approdo ad Empoli, informando immediatamente sia il proprio entourage che il Napoli. L’intesa tra i due club prevede un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che scatterà solo in caso di promozione in Serie A. La cifra per il riscatto è fissata intorno ai 3 milioni di euro.