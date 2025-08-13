Obaretin va all'Empoli: i dettagli economici dell'operazione
Empoli, in chiusura l'arrivo in prestito dal Napoli del difensore Obaretin. Questo è l'aggiornamento che arriva dal portale Tuttomercatoweb: "Si avvicina un nuovo acquisto per l'Empoli, ormai in fase di chiusura nella trattativa con il Napoli per avere il difensore Nosa Edward Obaretin (22 anni), rientrato in forza alla rosa azzurra dopo aver trascorso la passata stagione in prestito in Serie B al Bari e pronto a rifare le valigie per un'altra avventura in cadetteria, di nuovo a titolo temporaneo.
Raggiunti gli accordi del caso per il trasferimento in Toscana fino al termine della stagione di Obaretin, previsto anche l'inserimento di un diritto di riscatto in favore dell'Empoli, per un'operazione che nel complesso, tra onere del momentaneo cambio di casacca ed eventuale acquisizione a titolo definitivo, si aggira attorno ai 4 milioni di euro"
