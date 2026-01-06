Occhio a Chiesa, Tmw: "Il Napoli ci pensa, ma gira una voce clamorosa"

Il giornalista Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio su Televomero: “Penso che i giovani siano tutti in uscita, Marianucci dovrebbe andare a breve dalla Cremonese, poi anche Ambrosino e Vergara sono in uscita. Per le entrate bisogna vedere prima le uscite. Mainoo sembrava essere una buona soluzione poi li il discorso si è arenato e bisogna capire cosa fare. Lucca e Lang potrebbero uscire mentre Raspadori potrebbe tornare. Non capirei la strategia del ritorno di Raspadori, a riguardo sono senza parole. E Raspadori non arriverebbe gratis, ma in prestito oneroso con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni. Il discorso di Lucca è appeso ad un filo e dipende da Lukaku”.

Su Chiesa: “C’è il Napoli ma c’è anche la Juve e quello sarebbe clamoroso. So che ci stanno pensando, anche il Napoli ci pensa. Il giocatore apre all’Italia e quindi occhio. Per me le squadre interessate sono due e sono Juve e Napoli. Il Liverpool non chiude alla cessione ma vuole venderlo a titolo definitivo”.

Su Mainoo: “Al momento mi sembra che le priorità del Napoli siano altre e in particolare riguarda un esterno”.