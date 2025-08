Occhio al Marsiglia! De Zerbi prova a soffiare Gutierrez al Napoli: offerto uno scambio

Il futuro di Azzedine Ounahi è ancora incerto. Il centrocampista marocchino classe 2000 è stato escluso dai piani tecnici di Roberto De Zerbi e si allena con il gruppo “Pro 2” dell’Olympique Marsiglia. Dopo aver rifiutato una proposta dello Spartak Mosca, nonostante un’offerta di 12 milioni accettata dal club, il giocatore resta in attesa di una nuova destinazione, con una chiara preferenza per un campionato europeo competitivo, in particolare la Liga spagnola.

Il Girona ha mostrato interesse per Ounahi, ma la sua offerta di 3 milioni per il 50% del cartellino è stata ritenuta troppo bassa. L’OM ha quindi cercato di rielaborare la trattativa, proponendo uno scambio che includerebbe Ounahi e un conguaglio economico in cambio di Miguel Gutierrez, talentuoso terzino sinistro ex Real Madrid, reduce da un’ottima stagione e obiettivo di mercato anche dal Napoli. La trattativa resta in corso e potrebbe evolversi nelle prossime settimane. Lo riporta il sito francese FootMercato.