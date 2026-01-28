Olivera verso l'addio? Dalla Premier pronti 20mln entro l'estate

Olivera verso l'addio? Dalla Premier pronti 20mln entro l'estateTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:50Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Può ancora accendersi il mercato in uscita del Napoli. C'è un giocatore su tutti che ha mercato, si tratta di Mathias Olivera che piace tanto in Premier League. Ne parla Il Mattino oggi in edicola.

"Circa 20 milioni la cifra che il Nottingham pagherebbe al Napoli tra oggi e la prossima estate per Mathias Olivera, l'esterno uruguaiano in forza agli azzurri da tre stagioni". Intanto l'uruguagio potrebbe scendere in campo da titolare questa sera contro il Chelsea.