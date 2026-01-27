Ultim'ora Il Napoli punta Terrier per l'attacco! Tmw: contatti continui con il Leverkusen

vedi letture

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in vista degli ultimi giorni della sessione invernale di gennaio, valutando le opportunità ancora disponibili prima del gong finale. L’attenzione della dirigenza azzurra è rivolta in particolare ai rinforzi per le corsie offensive e, tra i profili monitorati, il nome caldo è quello di Martin Terrier, esterno offensivo francese di 28 anni attualmente in forza al Bayer Leverkusen.

Secondo quanto raccolto da TMW, i contatti tra il club partenopeo e la dirigenza delle Aspirine sono continui, con l’obiettivo di chiudere l’operazione e alleviare le difficoltà di organico legate alle numerose assenze. Terrier è approdato in Germania nell’estate 2024, quando il Leverkusen lo ha acquistato a titolo definitivo dal Rennes per 20 milioni di euro, alla sua prima esperienza fuori dalla Francia. In questa stagione ha collezionato 11 presenze e 3 gol tra Bundesliga e DFB Pokal, per un minutaggio complessivo di 463 minuti, un impiego limitato che potrebbe favorire l’assalto finale del Napoli.