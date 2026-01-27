Mollato Ambrosino, il Venezia chiude per l’attaccante: il rinforzo arriva dal Belgio

di Francesco Carbone

Il Venezia accelera sul mercato e si prepara a regalare a Giovanni Stroppa un nuovo rinforzo offensivo. Il club arancioneroverde, scrive TrivenetoGoal, è infatti in fase di chiusura per Lion Lauberbach, centravanti tedesco classe 1997, attualmente in forza al Mechelen.

L’operazione è ormai definita: l’attaccante, alto 1,94 metri, si trasferirà in laguna a titolo definitivo, con un accordo verbale già raggiunto tra le parti. La firma è attesa entro giovedì, mentre al club belga andranno due milioni di euro. Contestualmente, il Venezia ha definitivamente abbandonato la pista Ambrosino, concentrando tutte le energie sull’operazione Lauberbach, ritenuta più funzionale alle esigenze tecniche della squadra in vista del prosieguo della stagione.