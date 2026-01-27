Mollato Ambrosino, il Venezia chiude per l’attaccante: il rinforzo arriva dal Belgio
TuttoNapoli.net
Il Venezia accelera sul mercato e si prepara a regalare a Giovanni Stroppa un nuovo rinforzo offensivo. Il club arancioneroverde, scrive TrivenetoGoal, è infatti in fase di chiusura per Lion Lauberbach, centravanti tedesco classe 1997, attualmente in forza al Mechelen.
L’operazione è ormai definita: l’attaccante, alto 1,94 metri, si trasferirà in laguna a titolo definitivo, con un accordo verbale già raggiunto tra le parti. La firma è attesa entro giovedì, mentre al club belga andranno due milioni di euro. Contestualmente, il Venezia ha definitivamente abbandonato la pista Ambrosino, concentrando tutte le energie sull’operazione Lauberbach, ritenuta più funzionale alle esigenze tecniche della squadra in vista del prosieguo della stagione.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Da 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
In primo piano
LiveChelsea, Rosenior in conferenza: “Napoli fortissimo ma sfortunato, sarà dura! Conte? E' clamoroso! Su Palmer..."
LiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com