Mazzocchi sempre nel mirino del Torino: valutazioni in corso

Pasquale Mazzocchi accostato al Torino. Il club granata aveva già messo nel mirino l'esterno del Napoli e resta ancora interessato a lui. Ne scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola.

"Resta viva anche l'ipotesi di uno scambio con il Cagliari che riguarda Prati e Anjorin, ma novità su questo fronte potrebbero arrivare negli ultimi giorni di mercato. Al Torino è stato poi proposto Pasquale Mazzocchi, terzino destro del Napoli (ma può giocare anche sulla fascia sinistra), che la società granata aveva già seguito in passato".