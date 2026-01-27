Insigne riparte dal Pescara! Retroscena Rai: la svolta dopo i ‘no’ di Napoli e Lazio

Lorenzo Insigne riparte dal Pescara. Dopo i rifiuti di Lazio e Napoli, il giocatore ha scelto di voltare pagina ripartendo da dove tutto ebbe inizio. A spingerlo verso il clamoroso ritorno è stato Marco Verratti, amico di sempre e dirigente del Pescara dalla scorsa estate, in piena sintonia con il presidente Sebastiani e il direttore sportivo Foggia, napoletano come l’esterno chiamato a risollevare un Delfino oggi ultimo in Serie B.

L’accordo - riferisce il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato - prevede sei mesi di contratto con opzione per il secondo anno in caso di salvezza della squadra allenata da Gorgone. Una trattativa portata avanti nel massimo riserbo, smentita fino a poche ore dalla firma: il Pescara non voleva creare false illusioni, anche per il timore dell’inserimento di club di Serie A. I no di Lotito e De Laurentiis hanno però spalancato le porte all’operazione. Insigne, svincolato, potrebbe essere già convocato per la sfida interna contro il Mantova, compatibilmente con la condizione atletica. Non gioca da giugno, ma si è sempre allenato con il suo staff personale.