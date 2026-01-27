Ngonge lascia subito il Torino: summit per chiudere l'accordo con un club spagnolo
Cyril Ngonge va verso la Spagna. L'attaccante belga del Napoli, la prima parte di stagione al Torino, è vicino al trasferimento all'Espanyol. Il calciatore dovrebbe ritornare in Campania prima di accettare il nuovo prestito in Catalogna, con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. In questi momenti sta andando in scena il summit per chiudere l'affare, riferisce Tmw.
L'esterno era stato accostato a diversi club in questa sessione di mercato. Dalla Lazio al Bologna, passando per Pisa e Hellas Verona, ma un ritorno in Veneto non era nelle priorità, volendo provare una nuova avventura. Un'altra possibilità di cui s'è discusso per Ngonge ieri riguardava un trasferimento alla Lazio, il suo passaggio nella Capitale in uno scambio di prestiti che riguarderebbe anche l'olandese Tijjani Noslin. Ma l'inserimento da parte del club biancoblù ha sparigliato le carte, anche per i termini economici dell'affare.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro