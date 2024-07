Osimhen-Chelsea, da Londra: "ADL vuole prestito con obbligo se i Blues vanno in Champions"

vedi letture

Nuovi retroscena sull'affare Osimhen-Chelsea. The Athletic, con un articolo a firma di David Ornstein, aveva parlato di Lukaku al Napoli a titolo definitivo - accordo per un triennale con ingaggio ridotto già accettato dal belga - e Osimhen al Chelsea "in prestito con diritto di riscatto".

Il giornalista inglese Ben Jacobs, ben informato sui movimenti di mercato dei club di Premier, aggiunge che il Napoli aprirebbe a questa ipotesi solo se poi il riscatto diventasse obbligatorio in caso di qualificazione in Champions League dei Blues. Un modo per ottenere comunque una cifra elevata ma non subito: la prossima estate.