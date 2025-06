Osimhen, offerta monstre del Galatasaray! Mediaset: ok per la clausola, i dettagli

In casa Napoli continua a tenere banco la questione Victor Osimhen, che ha trascorso un anno in prestito in Turchia e il 30 giugno farà ritorno in azzurro, ma solo momentaneamente. Infatti, il bomber nigeriano è destinato a trasferirsi altrove, ma non è così facile trovare una squadra che soddisfi le sue richieste e allo stesso tempo quelle del Napoli.

Stando a quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato SportMediaset, il Galatasaray vorrebbe trattenere Osimhen e per farlo gli avrebbe presentato un'offerta monstre: contratto da 18 milioni di euro a stagione più bonus. Dettaglio non da trascurare: il club turco si è detto disposto a pagare l'intera clausola rescissoria al Napoli. Dunque, la palla passa a Victor Osimhen che deve decidere se accettare o meno (la Premier League resta il suo desiderio maggiore): dal canto suo il Galatasaray, riferisce Accomando, aspetterà non oltre il 10 luglio.