Osimhen può restare? Sky: il Napoli si è tutelato con Lukaku ma non scarta questa possibilità

A rispondere alla domanda, nel corso di 'Calciomercato l'originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Osimhen potrebbe restare al Napoli? A rispondere alla domanda, nel corso di 'Calciomercato l'originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: "Avendo fatto un patto, essendoci una clausola da 130mln ed un ingaggio molto alto da 10mln all'anno, il Napoli si è dovuto tutelare bloccando Lukaku. L'attaccante belga può aspettare anche a lungo il Napoli.

Il club di De Laurentiis non scarta a priori la possibilità che Osimhen possa rimanere. Il nigeriano si sta allenando benissimo, oggi è arrivato a Dimaro molto concentrato e ha dato tutto in allenamento. Starà a Conte e al gruppo far capire a Osimhen che rimanere un altro anno potrebbe essere la cosa migliore per tutti".