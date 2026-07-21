Rao verso il Pisa: il prestito è possibile, ma ADL fissa le condizioni

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Rao piace al Pisa: il Napoli apre al prestito ma detta le proprie condizioni.

Emanuele Rao è tra i calciatori destinati a lasciare temporaneamente il Napoli in questa finestra di mercato. Il club azzurro continua a credere nelle qualità dell'attaccante, legato alla società da un contratto fino al 30 giugno 2030, e punta a favorirne la crescita attraverso un'esperienza in prestito. Sulle sue tracce c'è il Pisa allenato da Paolo Bianco, intenzionato a rinforzare il reparto offensivo per puntare alla promozione in Serie A.

Il Napoli chiede un milione per il prestito

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Napoli è disposto a cedere Rao esclusivamente a titolo temporaneo e senza concedere alcun diritto di riscatto. Per il via libera all'operazione, il club di Aurelio De Laurentiis chiede un milione di euro per il prestito del giovane attaccante. Ora spetta al Pisa valutare le condizioni economiche fissate dagli azzurri e decidere se proseguire la trattativa per un calciatore che ha già dimostrato di poter essere protagonista in Serie B.