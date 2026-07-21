ADL ha chiesto ad Allegri di rivalutare alcuni azzurri: futuro in bilico per Lucca e Milinkovic

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Lucca si gioca il futuro a Dimaro, Allegri valuta gli esuberi del Napoli.

Il ritiro di Dimaro-Folgarida rappresenta un banco di prova decisivo per Lorenzo Lucca, chiamato a convincere Massimiliano Allegri dopo una stagione al di sotto delle aspettative. L'attaccante non ha ripagato l'investimento sostenuto dal Napoli per prelevarlo dall'Udinese ed era stato rapidamente accantonato da Antonio Conte. In questi primi giorni di lavoro, complice l'assenza di Romelu Lukaku, Allegri lo sta impiegando come alternativa a Hojlund, offrendogli un'importante occasione per rilanciarsi.

Allegri valuta gli esuberi: De Laurentiis punta sul rilancio

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiesto al nuovo allenatore di provare a recuperare alcuni dei giocatori finiti ai margini del progetto tecnico nella scorsa stagione, evitando di svalutare ulteriormente investimenti molto onerosi. Sotto osservazione ci sono soprattutto Rafa Marin, Vanja Milinkovic-Savic, Marianucci, Folorunsho e Lindstrom, costati complessivamente oltre 80 milioni di euro. L'obiettivo è capire se qualcuno di loro possa ritagliarsi un ruolo nel nuovo Napoli di Allegri; in caso contrario, il club sarà costretto a valutare nuove cessioni, come potrebbe accadere proprio per il portiere serbo, che dopo essere stato titolare con Conte è ora nuovamente alle spalle di Meret nelle gerarchie. A ripotarlo è Repubblica.