Milinkovic-Savic può partire: c'è la Premier, il Napoli ha fissato il prezzo

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Per il capitolo portieri in casa Napoli prende sempre più quota l'ipotesi di una cessione di Vanja Milinkovic-Savic

Per il capitolo portieri in casa Napoli prende sempre più quota l'ipotesi di una cessione di Vanja Milinkovic-Savic. A fare il punto della situazione è Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, spiegando come il futuro dell'estremo difensore serbo sembri destinato a essere lontano da Napoli. Secondo Ceccarini, Milinkovic-Savic continua ad avere estimatori soprattutto all'estero e la destinazione più probabile, al momento, resta la Premier League.

Milinkovic Savic verso la Premier League

In particolare, il club che avrebbe mostrato maggiore interesse è l'Hull City, che si sarebbe mosso con decisione per provare ad assicurarsi il portiere. Il Napoli, dal canto suo, è disposto ad ascoltare offerte, ma avrebbe fissato una valutazione ben precisa. Come evidenzia Ceccarini, il club azzurro è pronto a trattare "sulla base di non meno di 15 milioni di euro",