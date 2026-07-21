Cambia la strategia sul mercato, Sky: priorità al vice Di Lorenzo, riflessioni sul difensore centrale

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Priorità al vice Di Lorenzo: Allegri valuta Rafa Marin e Marianucci.

Il Napoli continua a pianificare le prossime mosse di mercato e, secondo quanto riferito da Sky Sport, la priorità del club azzurro è l'acquisto di un esterno destro che possa rappresentare un'alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo. La dirigenza vuole garantire ad Allegri una soluzione di livello sulla corsia destra, così da gestire al meglio le rotazioni durante una stagione ricca di impegni.

Buongiorno cambia gli scenari: Allegri valuta Rafa Marin e Marianucci

L'infortunio di Alessandro Buongiorno ha inevitabilmente aperto alcune riflessioni sulla necessità di intervenire anche nel reparto difensivo. Al momento, però, non è ancora stata presa una decisione definitiva: il Napoli potrebbe acquistare un nuovo centrale, ma potrebbe anche scegliere di non tornare sul mercato. Prima di investire su un altro difensore, Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri intendono valutare attentamente le qualità di Rafa Marin e Luca Marianucci, chiamati a sfruttare il ritiro di Dimaro per dimostrare di poter rappresentare valide soluzioni all'interno della rosa azzurra.