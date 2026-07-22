Calciomercato Napoli, via Lucca e Lukaku: per Lorenzo spunta Paratici

Calciomercato Napoli, via Lucca e Lukaku: per Lorenzo spunta ParaticiTuttoNapoli.net
Oggi alle 09:50Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Ultime calciomercato, il Napoli ha in programma anche un restyling dell'attacco

Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini parla anche del futuro di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca. Scrive Ceccarini, "dato per scontato che il centravanti sarà Hojlund, la società azzurra dovrà decidere a breve il futuro di Lukaku, che anche a livello ingaggio pesa molto". Discorso analogo per Lorenzo Lucca.

Lucca, interesse della Fiorentina

"La sensazione è che l'ex Udinese possa partire di nuovo. Difficile che ci possa essere una cessione a titolo definitivo visto che la scorsa estate è stato pagato una cifra vicina ai 40 milioni di euro. La Fiorentina si è affacciata alla finestra", conclude il direttore di TuttoMercatoWeb.