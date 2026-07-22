Lukaku, il Napoli traccia la linea: messaggio chiaro agli acquirenti
Secondo il Corriere dello Sport, il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei temi più delicati in casa Napoli. Il quotidiano sottolinea come, al di là delle valutazioni sull'eventuale permanenza fino alla scadenza del contratto, prevista nel 2027 e rafforzata dall'ottimo rendimento al Mondiale, il destino del centravanti belga sia strettamente legato alla necessità del club di ridurre il monte ingaggi.
Lukaku percepisce infatti uno stipendio da circa 11 milioni di euro lordi a stagione, una cifra che pesa in maniera significativa sul bilancio azzurro. Per questo motivo, il Napoli sta già valutando le possibili mosse sul mercato. Acquistato dal Chelsea nell'estate del 2024 per 30 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita destinata ai Blues, l'attaccante ha ritrovato la migliore condizione fisica dopo l'infortunio, come dimostrato dalle prestazioni offerte negli Stati Uniti.
Proprio il ritorno ai suoi livelli migliori ha aumentato il valore del giocatore, motivo per cui il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo a prezzo di saldo. La linea della società è chiara: Lukaku potrà partire solo davanti a un'offerta ritenuta congrua al suo valore.
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