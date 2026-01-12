Pazza idea per giugno, Rai svela: "Manna si è informato su Zaniolo"

Nel corso della 'Domenica Sportiva', il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato di una possibile trattativa del Napoli per il mercato estivo: "C'è un'idea per giugno. C'è stato un colloquio formale e garbato tra Manna e l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli.

Il ds del Napoli ha saputo che l'Udinese per riscattare Zaniolo dal Galatasaray deve versare 10mln di euro. Il giocatore piace a Conte, il Napoli monitora la situazione. Anche al Milan piace Zaniolo".