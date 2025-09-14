Ufficiale Popovic è del CSKA Mosca, le prime parole: "È un onore, sono pronto a dare tutto"

Matija Popovic è un nuovo calciatore del CSKA Mosca: adesso è ufficiale il suo trasferimento dal Napoli. Il giovane talento serbo - sul quale gli azzurri manterranno il 10% sulla futura rivendita - tramite un post sul suo profilo Instagram si è presentato alla sua nuova squadra: "È un grande onore e un motivo di orgoglio firmare per il CSKA Mosca. Grazie a tutti per il supporto: sono pronto a dare tutto per questo club".

Il promettente classe 2006 era arrivato al Napoli nell'inverno del 2024, strappato a squadre del calibro di Bayern Monaco e Milan come riportavano i media allora. Poi il prestito di sei mesi al Monza per motivi di lista, senza mai trovare minutaggio. Infine l'ultimo anno, rientrato in azzurro, privo di comparse in prima squadra e solo con alcuni sprazzi (e tante ombre) mostrati con la Primavera. Così, dopo una stagione e mezza, si è ufficialmente conclusa l'avventura di Matija Popovic alle pendici del Vesuvio.