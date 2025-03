Problemi rinnovo Meret? Da Milano: "Il Napoli esplora il mercato estero per un nuovo portiere"

Il Napoli, tra le varie cose, è impegnato anche sul fronte rinnovo di Alex Meret, portiere che tanto bene sta facendo quest'anno e che ha il contratto in scadenza. Benché le ultime indiscrezioni raccontassero di parti vicine, non è da escludere che possano esserci stati dei problemi.

Questo perché, come riportano da Milano, il Napoli si sarebbe messo alla ricerca di un nuovo portiere. E' quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira su X: "Il Napoli sta esplorando il mercato estero per trovare un nuovo portiere per la prossima stagione".