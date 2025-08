Raspadori-Atletico, conferme dalla Spagna: "Napoli ha aperto alle modalità di pagamento proposte"

"Dopo il fallimento dell’acquisto di Enzo Millot, in seguito all’approvazione del francese per proseguire la sua carriera all’Al Ahli in Arabia Saudita, l’Atlético ha orientato nuovamente la sua attenzione su Giacomo Raspadori, presentato come la principale alternativa per diventare il settimo acquisto dell’Atletico". Questo è quanto si legge sul quotidiano spagnolo Marca, che racconta di colloqui fitti con il Napoli nel corso di questo lunedì.

"Le formule stesse prese in considerazione per raggiungere un accordo con il Napoli rendono il suo arrivo molto più fattibile. Infatti, il club italiano non è così rigido sulle modalità di pagamento, un aspetto particolarmente rilevante dato il margine di manovra di cui dispone l’Atlético per adattarsi al suo tetto salariale. Anzi, accetterebbe persino opzioni disparate come un pagamento rateale, un prestito con clausola rescissoria obbligatoria. Insomma, soluzioni che facilitano l’intesa tra i club. Sebbene il Napoli sia aperto alla trattativa, ciò non significa che l’acquisto possa essere considerato concluso. Anche se la disponibilità dei campioni d’Italia e del giocatore apre la strada a trattative ancora in sospeso" si legge su Marca.