Ultim'ora Raspadori-Atletico, distanza su valutazione e formula! Gli spagnoli non vanno oltre i 20mln

Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid, s'ha da fare o no? Il nome del centravanti del Napoli è sul tavolo dei Colchoneros, ma solo a determinate condizioni. A riferirlo è l'esperto di mercato Matteo Moretto tramite il canale Youtube di Fabrizio Romano: "Negli ultimi giorni Raspadori, in uscita dal Napoli, è stato proposto all'Atletico. Ed è vero che l'Atletico lo sta valutando. Ad oggi non c'è una trattativa tra le parti, ma l'Atletico sta considerando Raspadori. Però solo a determinate condizioni.

Il prezzo che vorrebbe pagare l'Atletico non supera i 20 milioni di euro e anche la formula non è il trasferimento a titolo definitivo che vorrebbe il Napoli. Raspadori è sul piatto dell'Atletico, che però lo valuta solo alle sue condizioni. Vedremo se la situazione potrà evolversi, considerato anche il buon rapporto che c'è tra gli agenti di Raspadori e l'Atletico, che sono gli stessi agenti di Ruggeri che è andato all'Atletico. I dialoghi sono positivi, ma ad oggi non avanzati".