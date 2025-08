Raspadori-Atletico, Sky: c'è una grande domanda da fare al Napoli

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel di Sangro Francesco Modugno: "Simeone, destinato al Torino col quale c'è l'accordo - 8 milioni di euro per il prestito - per il momento va in campo. C'è anche Giacomo Raspadori quest'oggi a Castel Di Sangro, gioca nella posizione di interno di centrocampo.

L'Atletico Madrid per Jack non è ancora arrivato a 35 milioni, la cifra che chiede il Napoli per cedere l'attaccante. In entrata sempre più vicino Miguel Gutierrez del Girona, e si avvicina anche Juanlu Sanchez del Siviglia. La grande domanda è: 'Se va via Raspadori, col tesoretto il Napoli farà ancora qualcosa davanti?'".