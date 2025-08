Raspadori-Atletico, sono iniziati i colloqui! L'agente mercoledì è stato a Madrid

vedi letture

Giacomo Raspadori continua ad essere nel mirino dell'Atletico Madrid, a caccia di un rinforzo in attacco e che ci aveva provato anche per Lookman, ad oggi ancora bloccato all'Atalanta. Ed in questo senso arrivano novità dall'esperto di mercato Nicolò Schira che racconta di colloqui iniziati tra il club spagnolo e gli agenti dell'attaccante del Napoli.

In questo senso mercoledì ci sarebbe stato un incontro a Madrid ed al giocatore sarebbe stato offerto un contratto fino al 2030. Il Napoli però per trattare la cessione dell'attaccante chiede 35mln di euro. Ovviamente l'addio di Raspadori, entrato poi in qualche modo in entrambi gli Scudetti da protagonista, aprirebbe nuovi scenari sulle scelte di mercato del Napoli anche in entrata.