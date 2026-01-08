Raspadori attratto da un ritorno al Napoli: la sua reazione alle voci azzurre

Giacomo Raspadori non dimentica Napoli e per questo motivo non resta insensibile all'eventuale corte degli azzurri per gennaio. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Se con l’Atletico è già tutto fatto da Capodanno (prestito a 2,5 milioni, riscatto a 19), l’offerta a Raspadori sarebbe cresciuta ulteriormente di 500 mila euro netti, fino a raggiungere i 4 milioni di stipendio. Ingolosendo il ragazzo dal punto di vista economico, il diesse spera di dissiparne i dubbi. Che è anche e soprattutto una questione di prospettive: all’Atletico starà pure giocando con il contagocce, ma lasciare uno dei migliori club d’Europa dopo appena 4 mesi è un’idea che disturba il dieci della Nazionale.

Certo, il progetto di Gasp lo attrae. Ma anche un ritorno al Napoli. Mettiamola così: da una parte c’è il filo rosso del presente (l’Atletico), dall’altra un legame mai interrotto con il passato (in azzurro ha vinto due scudetti), mentre la Roma rappresenta un affascinante ignoto. Dopo l’incontro di ieri l’ottimismo è comunque cresciuto".