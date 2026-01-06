Ufficiale

Raspadori, per ora testa al campo e all'Atletico: è convocato per la Supercoppa in Arabia

di Fabio Tarantino

Giacomo Raspadori è stato accostato al Napoli, piace molto a Roma e Lazio, ma per adesso il suo presente si chiama Atletico Madrid.

Il giocatore infatti è stato anche convocato da Simeone per la Supercoppa in Arabia e quindi per i prossimi giorni sarà impegnato per la conquista del torneo e penserà solo al campo. Ecco la lista dei convocati del Cholo: 