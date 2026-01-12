Raspadori-Roma, Schira: "Jack non convinto al 100%, preferisce il Napoli"

Raspadori-Roma, Schira: "Jack non convinto al 100%, preferisce il Napoli"
Oggi alle 07:15
di Antonio Noto

Giacomo Raspadori potrebbe tornare al Napoli in questa finestra di mercato, nonostante sembra esserci un accordo per il prestito oneroso con diritto di riscatto tra l'Atletico Madrid e Roma. Le ultime le riferisce sul proprio account X, Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

"Jack Raspadori preferirebbe tornare a Napoli . L'Atletico Madrid ha dato il via libera alla Roma per un prestito (2mln) con opzione di acquisto (19mln), ma Raspadori non sembra convinto al 100% di unirsi alla Roma . Il Napoli deve vendere Lucca prima di aprire le trattative per il ritorno di Raspadori".