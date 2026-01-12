Raspadori-Roma, Schira: "Jack non convinto al 100%, preferisce il Napoli"
Giacomo Raspadori potrebbe tornare al Napoli in questa finestra di mercato, nonostante sembra esserci un accordo per il prestito oneroso con diritto di riscatto tra l'Atletico Madrid e Roma. Le ultime le riferisce sul proprio account X, Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.
"Jack Raspadori preferirebbe tornare a Napoli . L'Atletico Madrid ha dato il via libera alla Roma per un prestito (2mln) con opzione di acquisto (19mln), ma Raspadori non sembra convinto al 100% di unirsi alla Roma . Il Napoli deve vendere Lucca prima di aprire le trattative per il ritorno di Raspadori".
Jack #Raspadori would prefer to return to #Napoli. #AtleticoMadrid has given the green light to #ASRoma for a loan (2M) with the option to buy (19M), but Raspadori doesn’t seem 100% convinced to join #Roma. Napoli have to sell #Lucca before opening negotiations for Raspa’s return— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 12, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Parma
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro