Retroscena Chiesa, Romano: “No al Besiktas, a giugno solo una chiacchierata col Napoli”

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il proprio canale Youtube ha svelato retroscena su Federico Chiesa, attaccante del Liverpool accostato al Napoli: "E’ stato più volte accostato a un ritorno in Italia. La sua estate è stata un'estate particolare, perché Federico a fine maggio, giugno e anche fino a metà luglio, è stato pronto a lasciare il Liverpool, pronto a provare una nuova esperienza in Italia. Voleva tornare fortemente in Italia. Poi cosa è successo? addirittura Chiesa non viene neanche convocato per il preseason tour del Liverpool e insomma quando succede questo significa che sei praticamente quasi fuori dal progetto e pronto a partire. Ma quello che succede e quello che cambia completamente questa storia è la partenza dei diversi giocatori in attacco per il Liverpool, perché insomma va via Luis Diaz, va anche Darwin Nunez, si apre uno spazio per Federico Chiesa. Poi il suo gol al primo match di Premier League in questa stagione e insomma la scelta di continuare insieme tra Chiesa e il Liverpool, presa anche con l'ok da parte di Arne Slot.

C'è da raccontare però su Federico Chiesa che il mercato comunque si è mosso. Ci sono state delle chiacchierate a giugno con il Napoli, ma non è mai diventata una vera e propria trattativa. È stata un'idea anche della Roma, ma le porte del Liverpool ormai erano già chiuse da un po'. Insomma, Chiesa è stato discusso come opzione da diverse squadre, ma non si è avanzato per questa motivazione che vi dicevo. Su Chiesa si è mosso anche il Besiktas in questi giorni. Il Besiktas sta cercando un esterno d'attacco importante, ha provato per Trossard che era stato accostato anche alla Roma. Porte chiuse dall'Arsenal. Ha provato in questi giorni anche a prendere diversi altri giocatori. Sappiamo che ad agosto si diceva che Sancho sarebbe andato al Besiktas, non vero? Sancho non voleva andare in Turchia e quindi per questo l'operazione non è mai avanzata. Vi posso raccontare che il Besiktas in questi giorni ci ha provato per Federico Chiesa. Ha fatto una proposta, ma ha trovato le porte chiuse da parte del Liverpool e quindi è sempre mercato intorno a Chiesa. Vedremo come andranno questi tre o quattro mesi a Liverpool tra settembre, ottobre, novembre, dicembre e poi capiremo se a gennaio potrà tornare come opportunità, oppure sarà diventato un giocatore importante per il Liverpool”.