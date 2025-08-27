Retroscena Elmas: è molto felice e non vede l'ora di tornare già domani

Non solo Hojlund. Il Napoli vuole definire anche l'arrivo di Eljif Elmas, pedina importante e che può ricoprire più ruoli considerando il nuovo atteggiamento tattico con i quattro centrocampisti tutti in campo insieme. A breve può arrivare la fumata bianca con il Lipsia in prestito oneroso e diritto di riscatto

Della situazione ne ha parlato Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Con Elmas si stanno limando gli ultimi dettagli, il calciatore è al settimo cielo, è molto felice e non vede l’ora di raggiungere Napoli e i suoi compagni di squadra nella giornata di domani. Hojlund? Si stanno aggiustando le ultime cose riguardo il riscatto del giocatore”.