Retroscena Gutierrez, Schira: "Manna lo voleva già alla Juve, ma costava 45mln!"

vedi letture

Nel corso di Radio Marte è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: “Gutierrez piace a Manna da due anni, lo voleva già alla Juve ed è un pallino del Napoli. L’anno scorso il Girona, dopo la qualificazione in Champions, voleva circa 45 milioni per lui, ora ha abbassato le pretese sino a 25 milioni. Il Napoli vorrebbe spendere al massimo 20 milioni, con il calciatore che ha aperto ad un contratto quinquennale da 2.2 mln circa milione a stagione. Sarebbe un innesto interessante, anche perché è un 2001 che abbassa l’età media della squadra e sarebbe un’ottima alternativa a Olivera, con Spinazzola che potrebbe essere impiegato ala sinistra.

Sterling e Grealish ammiccano al Napoli, verrebbero volentieri, ma hanno un ingaggio fuori dalla portata degli azzurri. Il Chelsea venderebbe Sterling per 25 milioni e bisogna vedere quanto gli darebbe di buonuscita. Le ultime sue annate sono state negative, ha fatto molto male nell’Arsenal nell’ultima stagione e c'è il dubbio che un giocatore come lui, un esterno che punta tutto sula velocità, possa essere ormai in una parabola discendente. Anche se i calciatori in uscita dalla Premier, spesso e volentieri, in serie A sono dominanti. Non è detto che con l’arrivo di Gutierrez il Napoli non possa acquistare un esterno d’attacco. Si guarda in Inghilterra per qualche altro colpo alla McTominay, un saldo di fine agosto. Il Chelsea, ad esempio, ha quindici giocatori in vendita e Sterling è stato proposto: lì si può fare shopping, perché in Premier c'è una 'bulimia' che il Napoli sta studiando per capire su chi poter mettere le mani. Gli azzurri sono avanti col mercato, mentre le altre di serie A restano un cantiere in alto mare. Non c'è fretta.

Il Napoli, intanto, non si fa prendere per la gola dal Siviglia per Juanlu Sanchez, come dimostrato anche con Dan Ndoye. Il club azzurro ha offerto 15 milioni di euro, ed è un prendere o lasciare. Il Siviglia vuole di più e se trova qualcuno che gli paghi quelle cifre, ben venga per lui. A Napoli sarebbe un panchinaro, non un titolare. Non vedo un dramma per il vice Di Lorenzo: c'è sempre Mazzocchi, che si fa ben volere nello spogliatoio e poi c’è Zanoli che ha giocato 40 gare in serie A negli ultimi due anni… Juanlu Sanchez sarebbe un 'under', il che tornerebbe utile per le liste, ma il Siviglia sta provando a tirare più che può, ma non è detto che la spunti. Mazzocchi ha un paio di proposte, di cui una del Sassuolo, ma non si esclude una sua permanenza”.