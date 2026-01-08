Retroscena Il Mattino: sondaggio per Ndoye, 'no' del Nottingham al prestito

vedi letture

A volte ritornano. Oltre al suo ex giocatore Giacomo Raspadori, infelice all'Atletico Madrid e cercato anche dalle due romane, il Napoli lavora pure per un suo ex obiettivo: Dan Ndoye. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, secondo la quale il ds Manna in questi giorni avrebbe fatto una telefonata al Nottingham Forest per conoscere la situazione dell'esterno offensivo.

Già cercato in estate, ma venduto a peso d'oro proprio agli inglesi dal Bologna, Ndoye in Premier League ha collezionato 14 presenze e un solo gol: gli azzurri hanno chiesto informazioni, ricevendo però un no secco al prestito. Parafrasato: Ndoye non è incedibile, ma parte solo per 40 milioni.