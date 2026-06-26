Retroscena Khalaili: già sogna di giocare una partita con il Napoli

Retroscena Khalaili: già sogna di giocare una partita con il Napoli
Oggi alle 13:00Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino
Calciomercato Napoli, Khalaili è uno dei primi obiettivi per il ds Manna. Si lavora all'accordo per quelli che molti vedono come l'erede di Hakimi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Anan Khalaili avrebbe un obiettivo ben preciso per l’inizio della prossima stagione: essere a disposizione del Napoli per la sfida del 5 settembre a San Siro contro l’Inter. Due giorni prima compirà 22 anni. Il giovane esterno, considerato da molti un profilo assimilabile per caratteristiche ad Achraf Hakimi, sogna infatti di arrivare subito protagonista in uno dei match più attesi del campionato. Il Napoli avanza nelle trattative per il suo acquisto. 

Il sogno di una gara a San Siro

L’eventuale approdo in azzurro lo inserirebbe immediatamente in un contesto di alto livello, con la possibilità di esordire in una gara di grande prestigio. L’idea di debuttare proprio contro l’Inter a San Siro rappresenta per Khalaili uno stimolo ulteriore, mentre il Napoli continua a lavorare per definire l’operazione e portarlo a disposizione del nuovo progetto tecnico. Le trattative restano in corso, ma la volontà del giocatore di iniziare subito la sua avventura italiana è un elemento che potrebbe favorire gli sviluppi nelle prossime settimane.