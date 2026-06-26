Lang, futuro già deciso? ADL e Allegri la pensano allo stesso modo

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Calciomercato Napoli, quale futuro per Noa Lang? Il giocatore è tornato dal prestito al Galatasaray: le ultime sull'ex Psv

Massimiliano Allegri ha individuato in Noa Lang uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo del Napoli. L’esterno olandese è considerato un elemento in grado di garantire imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno, caratteristiche ritenute funzionali al nuovo progetto tecnico. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis mantiene una valutazione positiva sul giocatore, convinto - si legge su Il Mattino - che l’investimento effettuato in passato non sia stato un errore e che ci siano ancora margini importanti per un suo rilancio in maglia azzurra.

Lang, idea rilancio dopo il prestito al Galatasaray

Dopo una parentesi di sei mesi al Galatasaray, Lang potrebbe dunque avere una nuova opportunità in Serie A. Il Napoli valuta infatti la possibilità di inserirlo stabilmente nel gruppo, considerandolo un profilo su cui lavorare per ritrovare continuità e rendimento. L’idea del club è quella di puntare su un giocatore ancora giovane ma con esperienza internazionale, nella speranza che il contesto azzurro possa favorirne la crescita. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno le condizioni per definire il suo inserimento definitivo nel progetto di Allegri.