Gila-Napoli, la Lazio cambia idea: cifra si abbassa ma 'no' alle contropartite

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Calciomercato Napoli, la Lazio chiede tanto per Gila e non vuole più contropartite. La posizione di Lotito e quella di De Laurentiis

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio avrebbe chiarito la propria posizione in merito al futuro di Mario Gila, ribadendo di non essere interessata a inserire contropartite tecniche nell’eventuale operazione. Il club biancoceleste avrebbe inoltre rivisto leggermente al ribasso la valutazione del difensore, abbassando la richiesta iniziale da 30 a 25 milioni di euro, ma mantenendo ferma la propria linea: non si scenderà sotto questa cifra.

Il Napoli prende nota della posizione biancoceleste

La posizione della Lazio è dunque netta e lascia pochi margini di manovra. Il Napoli, interessato al centrale spagnolo per rinforzare il reparto arretrato, è ora chiamato a valutare se avvicinarsi alle richieste economiche del club capitolino o se virare su altri obiettivi. Il messaggio da Formello è chiaro: Gila parte solo a condizioni stabilite dalla società, senza sconti ulteriori né formule alternative che prevedano l’inserimento di contropartite tecniche. Una presa di posizione che delimita con precisione il perimetro della trattativa e che avvisa direttamente il club azzurro.