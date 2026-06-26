Gila-Napoli, la Lazio cambia idea: cifra si abbassa ma 'no' alle contropartite
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio avrebbe chiarito la propria posizione in merito al futuro di Mario Gila, ribadendo di non essere interessata a inserire contropartite tecniche nell’eventuale operazione. Il club biancoceleste avrebbe inoltre rivisto leggermente al ribasso la valutazione del difensore, abbassando la richiesta iniziale da 30 a 25 milioni di euro, ma mantenendo ferma la propria linea: non si scenderà sotto questa cifra.
Il Napoli prende nota della posizione biancoceleste
La posizione della Lazio è dunque netta e lascia pochi margini di manovra. Il Napoli, interessato al centrale spagnolo per rinforzare il reparto arretrato, è ora chiamato a valutare se avvicinarsi alle richieste economiche del club capitolino o se virare su altri obiettivi. Il messaggio da Formello è chiaro: Gila parte solo a condizioni stabilite dalla società, senza sconti ulteriori né formule alternative che prevedano l’inserimento di contropartite tecniche. Una presa di posizione che delimita con precisione il perimetro della trattativa e che avvisa direttamente il club azzurro.
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