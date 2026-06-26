Perché Lobotka è ancora in bilico: c'è la clausola e bisogna aspettare

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Stani Lobotka può essere il Modric di Allegri al Napoli ma ha una clausola e dunque bisogna aspettare prima di avere certezze sul futuro

Nessun segnale di addio all’orizzonte per Stanislav Lobotka, considerato uno dei punti fermi del Napoli e regista ideale nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il centrocampista slovacco è pronto a ripartire anche nella prossima stagione e la società azzurra sta lavorando per prolungare ulteriormente il suo legame con il club, rafforzandone la centralità all’interno della rosa. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Il Napoli lavora al rinnovo di Lobotka. Ma occhio alla clausola

Lobotka è attualmente sotto contratto fino al 2027, con il Napoli che vanta un’opzione unilaterale per estendere l’accordo fino al 2028. L’obiettivo della dirigenza, però, è quello di andare oltre, proponendo un rinnovo biennale che porti la nuova scadenza al 2029. Una trattativa che testimonia la volontà del club di blindare uno dei giocatori più importanti della mediana. Tuttavia, resta un elemento di attenzione: il giocatore dispone di una clausola valida per l’estero fissata a 25 milioni di euro, dettaglio che impone prudenza soprattutto nella prima parte della sessione estiva di mercato. Sarà quindi fondamentale per il Napoli resistere a eventuali assalti e mantenere saldo uno dei pilastri del centrocampo.