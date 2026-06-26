Futuro Vergara, Schira: "Il Napoli offre il rinnovo, ma c'è un'offerta dalla Premier"
Il futuro di Antonio Vergara è entrato nel vivo. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account X, il Napoli è pronto a blindare il giovane trequartista con un nuovo contratto fino al 2031. Un segnale chiaro della volontà del club azzurro di puntare sul talento classe 2003, finito nel mirino di diverse società sia in Italia che all'estero.
Schira: Como, Atalanta e un club inglese sulle tracce del talento azzurro
Sempre secondo Schira, oltre all'interesse concreto di Como e Atalanta, su Antonio Vergara si sarebbe mosso anche un club di Premier League, che avrebbe presentato al Napoli un'offerta da 25 milioni di euro più bonus. Nonostante il forte pressing, la società partenopea è intenzionata a respingere gli assalti e a prolungare il contratto del giocatore fino al 2031, confermando la fiducia riposta in uno dei prospetti più promettenti del proprio settore tecnico.
🚨 Excl. - Antonio #Vergara’s future is at a turning point: #Napoli are set to offer a contract extension until 2031; while #Como and #Atalanta are very interested in him. In addition to them there are also a strong interest from a #PremierLeague’s Club, which offered 25M +…— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2026
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