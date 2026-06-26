Futuro McTominay, Cdm: "il Real di Mourinho ci pensa, il Napoli spara alto"

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McTominay piace al Real Madrid di Mourinho, che lo ha lanciato allo United. De Laurentiis fissa il prezzo e Manna lavora al rinnovo

Scott McTominay finisce nel mirino del Real Madrid. Il centrocampista del Napoli, protagonista di una stagione di alto livello, sarebbe stato inserito nella lista dei profili seguiti dal club spagnolo in vista delle prossime strategie di mercato. La valutazione fatta dal Napoli, però, è molto elevata: il club azzurro non intende prendere in considerazione offerte inferiori agli 80 milioni di euro, cifra che riflette l’importanza del giocatore all’interno del progetto tecnico e il ruolo centrale che ha assunto nelle gerarchie della squadra. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

McTominay-Napoli, in corso i dialoghi per il rinnovo

Parallelamente alle sirene di mercato, il Napoli sta portando avanti i colloqui per il rinnovo del contratto del centrocampista. La società vuole blindare McTominay e prolungare il rapporto, rafforzando ulteriormente la sua centralità nel nuovo corso tecnico. Le trattative proseguono in un clima di dialogo costante, con l’obiettivo di arrivare a un accordo che possa garantire stabilità sia al giocatore sia al club. Se ne riparlerà a fine Mondiale. Attualmente il contratto di McT scade nel 2028.