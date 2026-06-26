Zeballos vuole solo Napoli e spinge per l'azzurro: attende l'accordo tra i club

vedi letture

Exequiel Zeballos nome caldo per l'attacco e per il calciomercato del Napoli. Manna al lavoro col Boca Juniors, si tratta

Exequiel Zeballos guarda con crescente interesse alla possibilità di vestire la maglia del Napoli. L’esterno offensivo del Boca Juniors sarebbe desideroso di approdare quanto prima in azzurro, affascinato dall’idea di giocare allo stadio Diego Armando Maradona e misurarsi con il calcio europeo. Il giocatore, infatti, considera il trasferimento in Italia un passo importante per la propria carriera e attende sviluppi concreti tra i due club, nella speranza che i contatti avviati negli ultimi mesi possano tradursi in una vera e propria trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, le ultime su Zeballos

Al momento, la situazione resta in una fase interlocutoria, con Napoli e Boca Juniors che non sono ancora entrati nel vivo delle negoziazioni definitive. Tuttavia, la volontà del calciatore potrebbe rappresentare un elemento chiave per sbloccare la situazione nelle prossime settimane. Zeballos continua a spingere per la destinazione azzurra, mentre il club partenopeo valuta tempi e condizioni dell’operazione, inserendolo tra i profili seguiti per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. A sinistra poi oltre ad Alisson c'è sempre Lang che tornerà alla base.