Rinnovo Anguissa, tutto fermo da mesi. E l'addio è scenario possibile

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Anguissa lascia Napoli? Al momento tutto fermo per il rinnovo e Manna pensa a Rios del Benfica come possibile sostituto: le ultime

Richard Rios rappresenta la prima opzione del Napoli nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese vive infatti una fase di incertezza sul proprio futuro, ancora tutto da definire e destinato a chiarirsi nelle prossime settimane. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma le trattative per il rinnovo, avviate nei mesi scorsi, si sono interrotte prima del recente infortunio, lasciando aperti diversi scenari. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

Il futuro di Anguissa resta in bilico

Il Napoli dovrà presto confrontarsi con il giocatore per stabilire se proseguire insieme o valutare una separazione al termine di un ciclo che ha portato anche due scudetti e numerosi successi. Anguissa è stato un elemento centrale sia nel progetto di Luciano Spalletti sia in quello di Antonio Conte, diventando un punto di riferimento della mediana azzurra. La società aveva lavorato con il suo entourage per il rinnovo, ma lo stop fisico ha rallentato sensibilmente ogni progresso, fino a creare le attuali incertezze.