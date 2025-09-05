Retroscena Lobotka: poteva andare via, valutato l'addio dopo lo Scudetto

vedi letture

Dopo lo storico quarto scudetto conquistato dal Napoli, anche Stanislav Lobotka aveva valutato la possibilità di cambiare aria. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco ha riflettuto a lungo sul proprio futuro, ma alla fine ha scelto la continuità, seguendo le orme di Anguissa, altro perno della mediana rimasto a disposizione del club partenopeo.

Arrivato all’ombra del Vesuvio nel gennaio 2020, Lobotka è oggi il giocatore con la militanza più lunga tra i centrocampisti titolari azzurri. Nel corso degli anni si è affermato come il cervello della squadra, un regista moderno capace di dettare i tempi di gioco con lucidità e precisione.