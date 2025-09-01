Retroscena Mainoo: voleva trasferirsi al Napoli, ecco perché è saltata

Sembra ormai impossibile che Kobbie Mainoo lasci il Manchester United per trasferirsi al Napoli. Le speranze dei partenopei di ottenere il centrocampista in prestito sono svanite a causa degli infortuni di Cunha e Mount, che hanno spinto i Red Devils a bloccare ogni possibile trattativa. Nonostante il giocatore, classe 2005, avesse espresso il desiderio di trasferirsi in azzurro, l'allenatore Ruben Amorim si è opposto alla sua cessione, volendolo tenere in rosa.

Le trattative per il rinnovo del contratto di Mainoo sono in stallo da mesi. Il calciatore ha chiesto un ingaggio da 180.000 sterline a settimana, ritenendosi al pari dei giocatori più pagati del club, ma il Manchester United non sembra intenzionato a salire oltre le 100.000. Le distanze economiche, unite alla ferma volontà dei Red Devils, rendono il suo trasferimento a Napoli un affare decisamente improbabile. A riportarlo è The Sun.