Retroscena Politano: rifiutata offerta faraonica prima del rinnovo col Napoli, le cifre

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Come racconta Tuttosport, Conte ha messo il veto alle offerte dall’estero e Politano aveva già detto no a una proposta ricchissima dell’Al Shabab.

Prima il rifiuto alle offerte, poi il gol che vale tre punti pesantissimi. Matteo Politano si prende la scena contro il Milan, decidendo la sfida e trascinando il Napoli a -7 dall’Inter capolista. Dietro la sua stagione c’è anche una scelta chiara fatta nei mesi scorsi: restare in azzurro nonostante le tante sirene di mercato. Come racconta Tuttosport, Conte ha messo il veto alle offerte dall’estero e Politano aveva già detto no a una proposta ricchissima dell’Al Shabab.

Il retroscena su Politano e l'Arabia Saudita

L’esterno ha infatti rinunciato a un triennale da circa 7 milioni a stagione pur di continuare la sua avventura a Napoli. Respinte anche le avances del Besiktas, a conferma della volontà condivisa tra giocatore e club di proseguire insieme. Una scelta premiata dal campo: Politano è oggi decisivo e sempre più centrale nel progetto tecnico.