Retroscena Politano: rifiutata offerta faraonica prima del rinnovo col Napoli, le cifre
Prima il rifiuto alle offerte, poi il gol che vale tre punti pesantissimi. Matteo Politano si prende la scena contro il Milan, decidendo la sfida e trascinando il Napoli a -7 dall’Inter capolista. Dietro la sua stagione c’è anche una scelta chiara fatta nei mesi scorsi: restare in azzurro nonostante le tante sirene di mercato. Come racconta Tuttosport, Conte ha messo il veto alle offerte dall’estero e Politano aveva già detto no a una proposta ricchissima dell’Al Shabab.
Il retroscena su Politano e l'Arabia Saudita
L’esterno ha infatti rinunciato a un triennale da circa 7 milioni a stagione pur di continuare la sua avventura a Napoli. Respinte anche le avances del Besiktas, a conferma della volontà condivisa tra giocatore e club di proseguire insieme. Una scelta premiata dal campo: Politano è oggi decisivo e sempre più centrale nel progetto tecnico.
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